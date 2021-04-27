Владивосток, , 08:15 — REGNUM В Приморье взяла старт международная акция «Георгиевская ленточка» — активисты раздают на улицах главный символ воинской славы в знак памяти и уважения к подвигам солдат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе краевого правительства.

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Акция продлится с 27 апреля по 9 мая включительно во всех муниципалитетах региона.

«В России Приморье вместе с Камчаткой в силу своего географического положения присоединились к акции самыми первыми. Наши волонтеры вручают символы Победы всем желающим. Всего планируется раздать 5 тысяч георгиевских ленточек», — сказала руководитель регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Анастасия Корда.

В акции задействовали уже около 500 активистов.

На данный момент для работы в патриотических мероприятиях ко Дню Победы в Приморье зарегистрировано 2362 волонтёров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге 27 апреля стартует ежегодная акция по раздаче георгиевских ленточек ко Дню Победы. Первые в этом году ленточки раздадут участники движения «Волонтеры Победы» у станции метро «Гостиный Двор».