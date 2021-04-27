Сараево, , 08:16 — REGNUM Сербский член и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 26 апреля в интервью боснийской газете N1 заявил, что многие пытались использовать историю с неофициальным документом о пересмотре границ, чтобы атаковать Республику Сербскую. Он также отметил, что нельзя скрыть тот факт, что в европейских структурах обсуждается возможное изменении границ в регионе.

«Европейские структуры функционируют на основе какой-то виртуальной реальности» или какой-то виртуальной цели, по которой они не совсем понимают ситуацию в Боснии и Герцеговине, считает Додик.

Он отметил, что европейские структуры продолжают пытаться выполнить обещание, данное мусульманам в 1995 году, о том, что для них будет создано государство по ими предложенному образцу. По его словам, проблема в том, что Республика Сербская сопротивлялась этому.

Додик подчеркнул, что он лично настаивает на том, чтобы Республика Сербская была независимым государством. Он указал, что не скрывает этого, но не хочет, чтобы для реализации этой цели произошла мобилизация и начались боевые действия.