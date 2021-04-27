Пермь, , 08:10 — REGNUM В Перми с 21 по 24 мая в восьмой раз пройдет театральный фестиваль-конкурс постановок с одним исполнителем «МОНОfest». За четыре дня участники представят 13 моноспектаклей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Стоит отметить, в адрес фестиваля поступило более 60 заявок, однако экспертный совет выбрал к показу 13 постановок разных стилей и направлений. Участниками фестиваля станут восемь городов: Магадан, Вологда, Челябинск, Казань, Тверь, Санкт-Петербург, Москва и Пермь.

Имена лауреатов назовут названы 24 мая на закрытии фестиваля. Церемония пройдет в Доме актера.

«МОНОfest — 2021» организован Пермским отделением Союза театральных деятелей (СТД) РФ при поддержке Министерства культуры Пермского края, Министерства культуры Российской Федерации и СТД России.