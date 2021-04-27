Берлин, , 08:11 — REGNUM Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles представит минивэн T7 в новой версии Multivan. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Минивэн Volkswagen T7 Multivan Пресс-служба Volkswagen

Отмечается, что главной особенностью новой версии станет большая панорамная крыша. Кроме того, особые технологии будут использованы внутри модели.

Так, в салоне кроме двух передних сидений будут до пяти задних кресел, которые можно будет легко перемещать и убирать. Причем второй ряд кресел можно будет вращать на 180 градусов. За счет этого пассажиры смогут ездить лицом друг к другу.

Как отмечает глава Volkswagen Commercial Vehicles Альберт Кирцингер, в новой версии можно будет с легкостью демонтировать лишнее сиденье, что позволит перевозить в салоне негабаритные вещи.

Автопроизводители полностью отказались от дивана в третьем ряду. Он был заменен на индивидуальные кресла. Кроме того, сами сиденья стали намного легче, они получили различные возможности регулировки.

Напомним, пассажирский минивэн Volkswagen T7 Multivan построен на легковой переднеприводной платформе MQB.

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