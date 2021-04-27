Токио, , 08:08 — REGNUM В игре Animal Crossing могут появиться новые деревенские жители. Об этом 27 апреля сообщает портал Screen Rant.

На одном из опубликованных компанией скриншотов запечатлён персонаж, дизайн которого не принадлежит ни одному из присутствующих сейчас в игре деревенских жителей. На другом разработчики показали старого героя, которого уже нет в Animal Crossing: New Horizons.

Издание отметило, что либо геймеры получат в будущем возможность настраивать деревенские дома, либо речь всё же идет о появлении в игре новых персонажей.

https://twitter.com/nintendopamine/status/1386905560302374912

Напомним, Animal Crossing: New Horizons выполнена в жаре симулятора жизни. релиз игры состоялся 20 марта 2020 года на консоли Nintendo Switch.

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