Москва, , 08:06 — REGNUM Рубль 26 апреля незначительно укрепился к доллару США и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

С одной стороны, нацвалюта получала поддержку от ослабления доллара на Форекс и налоговых платежей в России. С другой стороны, на него давил нефтяной рынок.

По итогам дня нефть сорта Brent закрылась на уровне $65,69 (-0,54%). Нефть находится под давлением из-за ухудшающейся ситуации в Индии с COVID-19.

Закрылся рубль к иностранным валютам с минимальными изменениями. Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 74,97 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 90,65 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,10%, до 104,22 руб.

Сегодня, 27 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $65,98 (+0,48%). Нефть дорожает, внешний фон для рубля остается благоприятным.

Пик налоговых платежей пройден, но сейчас рубль получает дополнительную поддержку от подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По паре доллар/рубль сохраняется нисходящее движение с целью 74 руб./доллар.

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