Сургут, Югра, 27 апреля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Югру через аэропорт Сургута пытались незаконно провезти 79 пар национальной обуви махcи весом почти 15 килограммов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь Тюменской таможни Анна Умрилова.

Пресс-служба Тюменской таможни Арестованные махси

Национальная обувь народов средней Азии была выявлена в ходе таможенного контроля багажа пассажира воздушного международного рейса из города Ходжент (Таджикистан).

«Учитывая количество и разнообразие махcи, перемещаемых иностранным гражданином, сотрудники таможни приняли решение о неотнесении обуви к товарам для личного пользования. Для ввоза коммерческой партии товара гражданину Таджикистана необходимо было подать декларацию на товар и уплатить таможенные платежи, от чего он отказался», — пояснил начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

Помимо отсутствия декларации, было обнаружено, что национальная обувь промаркирована поддельным символом бренда Reebok.

По факту незаконного использования чужого товарного знака и недекларирования товаров возбуждены административные дела.

Отметим, что на популярном сайте объявлений пара махси предлагается в Сургуте на продажу за сумму от 900 рублей и выше.