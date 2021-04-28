Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 и 28 апреля работал в Санкт-Петербурге, где провёл встречу с членами Совета законодателей при Федеральном собрании по итогам заседания. Участники заседания, а среди них спикеры Совфеда и Госдумы, вице-премьеры, федеральные и региональные парламентарии, обсудили задачи по реализации послания главы государства. В повестке также — дискуссия по вызовам и последствиям пандемии коронавируса. Кроме того, российский лидер поздравил врачей скорой помощи с профессиональным праздником и осмотрел новое здание станции скорой медицинской помощи в Пушкине. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

08:06 27.04.2021 Сегодня, 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга пройдет заседание Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Читайте также: Совет законодателей обсудит реализацию послания Путина и вызовы пандемии

08:11 27.04.2021 Заседание Совета законодателей приурочено к Дню российского парламентаризма. Выбор даты не был случайным, в этот день 115 лет назад, в 1906 году, прошло первое заседание Государственной думы — нового для царской России органа власти. Дата, установленная более ста лет спустя, «соединяет эпохи, отсылая к важнейшему в отечественной истории событию начала прошлого века», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

08:15 27.04.2021 Проведут заседание сопредседатели Совета законодателей — спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В заседании примут участие вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, а также глава Минздрава Михаил Мурашко.

08:22 27.04.2021 Накануне, 26 апреля, состоялось заседание президиума Совета законодателей. Участники обсудили доступность и качество медицинской помощи в субъектах РФ, обеспечение подготовки медицинских кадров, а также воспитание детей как неотъемлемую часть образования, сохранение исторической преемственности поколений на основе патриотизма.

08:30 27.04.2021 Совет законодателей — совещательный и консультативный орган при палатах российского парламента. Он был учрежден в мае 2012 года для согласованного законодательного обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения РФ и ее субъектов, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Государственной думы и законодательных (представительных) органов государственной власти регионов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности. Первое заседание Совета законодателей состоялось 31 мая 2012 года.

08:37 27.04.2021 Госдума совместно с правительством РФ уже приступила к реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы постараемся реализовать послание как можно быстрее и начали работу с правительством. По мере того, как будут готовы законопроекты, вместе с Валентиной Ивановной Матвиенко (спикер Совфеда) внесём их», — сказал Володин.

08:41 27.04.2021 Госдуме предстоит оперативно обсудить около десяти законопроектов, речь идет, в частности, о выплатах пособий и больничных. Что касается работы над инициативами, то законопроекты в рамках реализации послания могут быть внесены в Госдуму до майских праздников, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

08:49 27.04.2021 На Совете палаты в оперативном режиме были рассмотрены предложения комитетов Совфеда по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Для эффективного решения задач послания, мы должны использовать возможности всех парламентских площадок — парламентских слушаний, «круглых столов», форумов, других мероприятий. Это касается и предстоящего заседания Совета законодателей Российской Федерации, на котором нам предстоит «сверить часы» по вопросам реализации послания с коллегами из региональных парламентов», — отметила она.

08:55 27.04.2021 В Совфеде намерены повышать прозрачность работы над реализацией послания президента РФ Федеральному собранию. «Граждане должны видеть, что делается Советом Федерации в рамках задач, поставленных президентом, понимать суть принимаемых решений, законов. Будем стремиться повышать открытость, прозрачность нашей работы по этим направлениям», — отметила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

09:01 27.04.2021 В Госдуму уже внесены поправки, направленные на реализацию послания президента РФ Владимира Путина. Речь, в частности, идет о назначении ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно для единственных родителей таких детей, а также родителей (законных представителей), в отношении детей которых должна на основании судебного решения осуществляться уплата алиментов. Вторая новелла касается ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизации в связи с беременностью после шести недель беременности. Помимо этого, предложено увеличить выплату по больничным в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно до размера 100% среднего заработка.

09:14 27.04.2021 Выполнение положений послания российского лидера является безусловным приоритетом российского правительства, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По подсчетам Минфина, на реализацию предложенных главой государства мер потребуется около 400 млрд рублей.

09:21 27.04.2021 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила сенаторов и депутатов всех уровней с Днем российского парламентаризма. «Уверена, что и в дальнейшем многогранная деятельность парламента Российской Федерации будет направлена на улучшение качества жизни граждан, сохранение уникального культурного и духовного наследия нашего народа», — отметила Матвиенко.

09:28 27.04.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского парламентаризма. «За 115 лет, прошедших с первого заседания Государственной думы, институт парламентаризма прочно вошел в систему публичной власти России. Депутаты всех уровней призваны решать вопросы, которые волнуют избирателей. Принимать законы, обеспечивающие рост экономики страны и качества жизни людей», — отметил Володин.

09:35 27.04.2021 В ходе заседания Совета законодателей будут принимать участие руководители всех законодательных собраний регионов, совместная работа позволит ускорить принятие законов в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Такое общение позволит нам выработать эффективные решения в части реализации послания. Есть законы совместного ведения, их необходимо обсуждать не только в Госдуме, но и в каждом регионе», — отметил Володин в эфире телеканала «Россия 24». Консолидированная позиция регионов позволит ускорить принятие законов, которые должны вступить в силу с 1 июля.

09:45 27.04.2021 В ходе заседания Совета законодателей предстоит также обсудить проблему роста стоимости туристических услуг в России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Совет законодателей обсудит рост стоимости туристических услуг

10:27 27.04.2021 Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге заявила, что в ходе реализации задач послания президента Федеральному собранию необходимо дать регионам, образно говоря, не рыбу, а удочку. Читайте также: Матвиенко призвала дать регионам не рыбу, а удочку

10:28 27.04.2021 Материалы Совета законодателей duma.gov.ru.

10:37 27.04.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал региональные заксобрания оперативно обсудить пакет поправок, направленных на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля. Подробности в материале: Володин призвал регионы оперативно обсудить поправки в рамках послания

10:43 27.04.2021 Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей заявила о важности процесса избавления от архаичных норм и отказа от избыточных контрольных проверок, на необходимость которого в своем послании указал президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Матвиенко потребовала быстрее разгребать законодательные завалы

10:47 27.04.2021 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала регионы сделать всё возможное для того, чтобы кривая численности населения России вышла на положительную траекторию. Об этом: Матвиенко указала регионам не сдаваться» в борьбе за демографический подъём

10:48 27.04.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин надеется, что очередной Совет законодателей пройдет с участием зарубежных делегаций, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля. Подробности в материале: Володин противопоставил Россию демократиям колонистов

10:51 27.04.2021 Заседание Совета законодателей, фото вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия»).

10:54 27.04.2021 Для улучшения демографической ситуации в регионах России необходимо повысить качество медицинского обслуживания, устранить нехватку медицинских работников, врачей, решить другие проблемы первичного звена, заявила 27 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Подробности в материале: Матвиенко: нехватка медиков — проблема проблем

11:03 27.04.2021 Региональные власти, в том числе законодатели, должны в приоритетном порядке заниматься вопросами экологического благополучия и не ждать экологических катастроф, а действовать на упреждение. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 апреля на заседании Совета законодателей заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом: «Получил прибыль за счет природы — убери за собой» — Матвиенко

11:04 27.04.2021 Правительство России готово работать в режиме 24 на 7 при подготовке законопроектов, необходимых для реализации задач послания президента, заявил 27 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. Григоренко заявил о готовности работать в нерабочие дни мая в режиме 24/7

11:05 27.04.2021 Глава Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин намерен в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным обсудить механизм реализации послания с регионами, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля. Читайте подробнее: В Татарии требуют механизма работы по посланию Путина с регионами

11:09 27.04.2021 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала регионы уделить особое внимание и привести в порядок всё детское здравоохранение — поликлиники, больницы, другие медучреждения. Об этом: Матвиенко призвала регионы заняться детским здравоохранением

11:14 27.04.2021 Завтра, 28 апреля, состоится встреча депутатов Госдумы и сенаторов с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, речь пойдет в том числе о бюджетной обеспеченности регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей. Подробности в материале: Парламентарии и Мишустин обсудят бюджетную обеспеченность регионов

11:14 27.04.2021 Таврический дворец (сс) Andrew Shiva.

11:30 27.04.2021 В предвыборный период зачастую в законодательных органах власти всех уровней начинается «штамповка законодательных инициатив». Эту порочную практику необходимо пресекать. Об этом заявила 27 апреля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Матвиенко предостерегла от «штамповки» законопроектов в год выборов

11:30 27.04.2021 Затягивание сроков при подготовке законопроектов рассматриваtтся в аппарате правительства как чрезвычайная ситуация, сообщил вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Григоренко рассказал о чрезвычайных ситуациях в аппарате правительства РФ

11:36 27.04.2021 Госдума после 12 мая утвердит план реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Об этом: В Госдуме рассказали о конкретных сроках принятия законов по посланию

11:42 27.04.2021 Правительство Российской Федерации должно обеспечить равное и справедливое отношение ко всем регионам России при использовании тех инструментов финансовой поддержки, о которых в своем послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге. Читайте подробнее: Совет Федерации проследит, чтобы правительство не обижало регионы

11:57 27.04.2021 Заседание президиума Совета законодателей council.gov.ru.

11:58 27.04.2021 Вице-премьер Татьяна Голикова попросила работодателей исполнить решение президента о нерабочих днях с 4 по 7 мая, так как важно не допустить распространения коронавируса.

12:04 27.04.2021 Распространить действие инфраструктурных кредитов на строительство объектов детского отдыха предложил 27 апреля на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании председатель комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Инфраструктурные кредиты направят на детский отдых

12:06 27.04.2021 «Решения по посланию президента Российской Федерации Владимира Путина будут приняты до конца весенней сессии, все предложения федеральному бюджету 2021 года сформируем оперативно и представим их на рассмотрение палатам Федерального собрания, в том числе в части выделения инфраструктурных кредитов регионам», — заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Читайте также: Совфед обеспечит парламентский контроль за деньгами в рамках послания

12:10 27.04.2021 Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Северную столицу 27 апреля встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщили в Кремле. Традиционно в ходе таких встреч глава региона отчитывается о социально-экономическом положении субъекта Федерации.

12:18 27.04.2021 На сегодняшний день в 137 странах зафиксирован британский штамм коронавируса, ещё в 85 странах циркулирует южноафриканский штамм. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Озабоченность вызывают новые штаммы вируса на территории РФ. С марта 2021 года все организации в стране передают данные о расшифровке в ЦНИИ Роспотребнадзора. Британский штамм циркулирует в 137 странах, южноафриканский — в 85 странах, бразильский — в 52 странах, поэтому у нас есть озабоченность в связи с открытием границ», — сказала Голикова. Читайте подробнее: Голикова рассказала о распределении новых штаммов коронавируса по России

12:18 27.04.2021 Увеличить расчётную площадь жилого помещения для расчёта субсидий муниципальным образованиям по программе «Комплексного развития сельских территорий» предложил 27 апреля на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании председатель комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В РФ могут увеличить расчётную площадь жилья для субсидий муниципалитетам

12:20 27.04.2021 Появление у жителей России коллективного иммунитета к коронавирусу ожидается в сентябре 2021 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

12:22 27.04.2021 В Совете Федерации будут подготовлены предложения по концепции федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов. Об этом 27 апреля сообщил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Читайте подробнее: Предложения по концепции бюджета РФ на 2022 год представят в Совфеде

12:22 27.04.2021 На сегодняшний день комплекс мероприятий позволяет остановить циркулирование штаммов коронавируса. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Комплекс мероприятий позволяет приостановить и остановить циркулирование штаммов», — сказала Голикова. Читайте подробнее: Голикова заявила об эффективности вакцин из РФ против новых штаммов ковида

12:23 27.04.2021 Предложение предусмотреть в национальном проекте «Жильё и городская среда» показатель обеспеченности инфраструктурой участков для многодетных семей прозвучало 27 апреля на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Показатель инфраструктуры для земучастков многодетным закрепят в нацпроекте

12:26 27.04.2021 Выходя из жёстких ограничений, многие регионы не следуют более мягким критериям и используют их лишь в качестве рекомендаций. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Ещё в 2020 году после выхода из локдауна был приказ о поэтапном снятии ограничений. Сегодня многие регионы, выходя из ситуации, не следуют критериям и используют их как рекомендательные. Это так, но нужно следить за ситуацией», — сказала Голикова. Об этом: Голикова раскритиковала регионы за несоблюдение ковидных ограничений

12:33 27.04.2021 В России в первую очередь необходимо вакцинировать от COVID-19 пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «В первую очередь должны быть вакцинированы лица старше 60 лет и лица с хроническими болезнями. Но не все регионы выдерживают этот подход. Из общего числа вакцинированных 47% — вышеназванные категории, и в 33 регионах этот показатель ниже 47%», — сказала Голикова. Читайте подробнее: Голикова назвала регионы-аутсайдеры по вакцинации от COVID-19

12:34 27.04.2021 Программа кешбэка за детские путевки будет запущена 20 мая, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

12:37 27.04.2021 Программа по возврату половины денежных средств за детский отдых будет реализована вовремя. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Да, успеем [реализовать норму по возврату 50% стоимости детских путёвок в летние лагеря отдыха]. Вчера я проводила совещание с регионами по организации летнего отдыха детей», — сказала Голикова. Читайте также: Голикова пообещала успеть реализовать программу кешбэка на детский отдых

12:40 27.04.2021 Детские санаторно-курортные организации нуждаются в России нуждаются в финансовой поддержке. Об этом 27 апреля заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Об этом: «Номерной фонд требует реконструкции» — Святенко о детском отдыхе в РФ

12:42 27.04.2021 В Таврическом дворце. iacis.ru.

12:42 27.04.2021 Примерное время достижения коллективного иммунитета от коронавируса в России — сентябрь 2021 года. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации — это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному», — сказала Голикова. Об этом: Голикова назвала примерную дату коллективного иммунитета от COVID-19

12:48 27.04.2021 Программа диспансеризации населения должна быть возобновлена с 1 июля 2021 года — согласно решению президента РФ Владимира Путина. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Мы вынуждены были приостановить программу диспансеризации. С 1 июля это должно возобновиться», — сказал Мурашко. Об этом: Мурашко назвал условие для возобновления программы диспансеризации

12:51 27.04.2021 Пандемия коронавируса тяжело отразилась на состоянии организаций детского отдыха в России. Об этом 27 апреля заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Подробности в материале: Святенко предупредила о сложном положении отрасли детского отдыха

13:05 27.04.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает от европейских стран компенсации за ввоз на территорию России коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля. Об этом: Володин предложил Европе компенсировать России убытки за коронавирус

13:15 27.04.2021 Заседание президиума совета законодателей duma.gov.ru.

13:17 27.04.2021 Первый этап экспертизы российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» экспертами Европейского агентства лекарственных средств завершён. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «У нас завершился первый этап [экспертизы вакцины «Спутник V» представителями Европейского агентства лекарственных средств]», — сказал Мурашко. Подробности в материале: Мурашко заявил о завершении первого этапа экспертизы «Спутника V» в EMA

13:18 27.04.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству РФ поднимать вопрос о создании США систем лабораторий по всему миру, а также допустил, что пандемия коронавируса стала следствием утечки из такой лаборатории в Китае, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля. Читайте подробнее: Володин призвал правительство РФ не молчать об утечке из лаборатории США

13:32 27.04.2021 Поликлиникам тех регионов, которые будут особенно востребованы у российских туристов на майские праздники и в сезон летних отпусков, могут выделить дополнительное финансирование. Читайте также: Поликлиникам туристических регионов РФ могут выделить допфинансирование

13:52 27.04.2021 Президент России Владимир Путин сегодня, 27 апреля, посетит в Санкт-Петербурге Государственный Эрмитаж и передаст музею уникальную церковную утварь, созданную по заказу императора Александра II. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Путин передаст Эрмитажу изготовленные по заказу Александра II экспонаты

14:04 27.04.2021 Путин: все вы такие дисциплинированные, все в масках.

14:04 27.04.2021 Путин: рад встрече с вами, хочу поздравить всех с Днём российского парламентаризма.

14:05 27.04.2021 Хочу вас поблагодарить, уважаемые коллеги, за бережное отношение к парламентским традициям — Путин.

14:05 27.04.2021 Национальные интересы нашей страны — это самая прочная основа для консолидации общества — Путин.

14:06 27.04.2021 Путин рассчитывает на глубокую, экспертную проработку инициатив, прозвучавших в его послании Федеральному собранию.

14:07 27.04.2021 Ряд инициатив направлены на чисто региональные изменения — Путин.

14:07 27.04.2021 Президент России Владимир Путин поздравил членов Совета законодателей с днём российского парламентаризма 27 апреля на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Об этом: Путин похвалил членов Совета законодателей РФ за дисциплину

14:08 27.04.2021 Приоритетные инвестиционные проекты должны реализоваться с учётом мнения граждан, которые проживают на отдельной территории — Путин.

14:09 27.04.2021 Мы будем и дальше поэтапно делать программы по поддержке российских семей — Путин. В зале звучат аплодисменты.

14:11 27.04.2021 Уровень доходов российских семей за время пандемии упал, и нужно их поддержать. Так Путин пояснил, почему единовременная поддержка будет оказана семьям школьникам и дошколят.

14:11 27.04.2021 Если человек не может получить то, что ему положено по закону, нужно как можно скорее на это реагировать — пожелание Путина.

14:12 27.04.2021 Путин рекомендовал избегать пустословия и ничем не обеспеченного дешёвого популизма.

14:12 27.04.2021 Прошу вести конкурентную борьбу уважая всех своих оппонентов — Путин.

14:12 27.04.2021 Все дистанционные сервисы должны быть доступны круглосуточно для людей — Путин.

14:12 27.04.2021 Путин говорит о предстоящих выборах.

14:13 27.04.2021 В начале 90 годов обещали все что не попадя, как результат — до сих пор не можем расхлебать, напомнил Путин.

14:14 27.04.2021 Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым, независимым волеизъявлением населения нашей страны — Путин.

14:14 27.04.2021 Выполнение задач, определённых посланием президента Федеральному собранию, сильно зависит от эффективности парламентского контроля. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Об этом: Путин призвал к строгому парламентскому контролю выполнения своего послания

14:15 27.04.2021 Путин поблагодарил собравшихся за высокую ответственность.

14:15 27.04.2021 Выступление Путина закончилось под аплодисменты.

14:19 27.04.2021 Владимир Путин [kremlin.ru].

14:21 27.04.2021 Программы поддержки семей в России имеют большое будущее. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Читайте подробнее: Путин заявил о продолжении программ поддержки российских семей

14:26 27.04.2021 Ежемесячные выплаты призваны поддержать российские семьи до восстановления рынка труда на докризисном уровне. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Об этом: Рынок труда в России всё ещё не восстановлен — Путин

14:32 27.04.2021 В России необходимо довести обеспечение граждан социальными выплатами до совершенства. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Читайте подробнее: Путин заявил о существовании «сбоев» в обеспечении граждан пособиями

14:34 27.04.2021 Практика выплат социальных пособий в период эпидемии коронавируса заложит базу для гораздо более эффективной работы всей системы предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Об этом: Путин: социальные выплаты помогут повысить эффективность нормативной базы

14:38 27.04.2021 Предвыборные кампании в России должны пройти в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Читайте подробнее: Россия должна показать миру пример политической этики — Путин

14:44 27.04.2021 В ходе избирательной кампании перед выборами в Госдуму политикам следует воздержаться от ничем не обеспеченного популизма. следует воздержаться Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Читайте подробнее: Дешёвый популизм «раскачивает» политическую систему России — Путин

14:47 27.04.2021 России нельзя повторить опыт девяностых годов, когда в рамках избирательных кампаний часто давали ничем не подкреплённые обещания. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Об этом: Путин попросил политиков воздержаться от популизма на выборах в Госдуму

14:49 27.04.2021 Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге призвал соблюдать политическую этику и закон, избегать пустословия и популизма на предстоящих осенью 2021 года выборах в Госдуму. Об этом: Путин призвал избегать пустословия на выборах в Госдуму

14:52 27.04.2021 Таврический дворец (сс) A.Savin.

14:55 27.04.2021 Обновление российской власти возможно лишь в результате прямого и независимого волеизъявления граждан на выборах. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Об этом: Путин указал, что обеспечит обновление российской власти

15:31 27.04.2021 Владимир Путин [Kremlin.ru]

15:43 27.04.2021 В Госдуме настаивают на создании резервных фондов лекарств и медицинских изделий, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля. «Мы подчеркнули необходимость создания резервных фондов лекарств и медицинских изделий и возможности нормативного регулирования передачи, переброски лекарств из учреждения в учреждение, из региона в регион, что бывает очень важно», — заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Подробности в материале: В Госдуме предложили создать резервные фонды лекарств и медизделий

16:21 27.04.2021 Напомним, что 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации. В нём принял участие президент России Владимир Путин. 28 апреля глава государства примет участие в поздравлении работников скорой помощи с их профессиональным праздником.

16:22 27.04.2021 Напомним, последняя поездка Владимира Путина в Санкт-Петербург состоялась в ноябре 2020 года. Тогда президент принял участие в открытии ледокола «Виктор Черномырдин» и встретился с губернатором Александром Бегловым.

16:31 27.04.2021 Президент РФ Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж и передал музею на хранение евхаристический набор приданого дочери Александра II — великой княгини Марии Александровны.

16:51 27.04.2021 Здание Эрмитажа. Санкт-Петербург ИА REGNUM

17:03 27.04.2021 Президент России Владимир Путин передал Государственному Эрмитажу комплект церковной утвари, являющийся частью набора для совершения таинства евхаристии, принадлежавший великой княгине Марии Александровне, дочери Александра II. Читайте подробнее: Путин подарил Эрмитажу комплект церковной утвари дочери Александра II

18:09 27.04.2021 Видеозапись встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета законодателей в Таврическом дворце доступна на официальном сайте президента.

18:57 27.04.2021 На официальном сайте президента РФ также доступно видео посещения Владимиром Путиным 27 апреля Эрмитажа.

19:04 27.04.2021 Президент РФ Владимир Путин 27 апреля встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Отмечается, что они обсудили COVID-19, подготовку ПМЭФ и социально-экономическое развитие региона.

19:12 27.04.2021 Беглов доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также о ходе подготовки к предстоящему в начале июня Петербургскому международному экономическому форуму.

19:13 27.04.2021 Губернатор Санкт-Петербурга также подробно информировал главу государства о планах по реализации основных положений послания президента Федеральному собранию, а также о ситуации в социально-экономическом развитии региона.

19:58 27.04.2021 [[[video-0]]]

19:59 27.04.2021 Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 2020 kremlin.ru

20:18 27.04.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце доложил главе государства о том, как в Петербурге решаются вопросы, затронутые в послании президента Федеральному собранию. Читайте также: Беглов доложил Путину по вопросам послания президента

20:29 27.04.2021 В ходе рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, состоявшейся 27 апреля в Константиновском дворце, руководитель Северной столицы доложил главе государства о том, как в Петербурге восстанавливается экономика после пандемийного 2020 года. Подробности в материале: Беглов рассказал Путину о восстановлении экономики Петербурга

21:11 27.04.2021 Петербург обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения чемпионата Европы по футболу и готов обеспечить безопасность участников и гостей первенства. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе рабочей встречи 27 апреля с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: Петербург готов к проведению Евро-2020, доложил Беглов Путину

22:07 27.04.2021 Александр Беглов © ИА REGNUM

05:04 28.04.2021 Председатель Законодательного собрания Ульяновской области, член Совета законодателей России Валерий Малышев по итогам заседания заявил, что его «настораживает, что в нашей области — самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в Поволжье»: [[[quote-0]]]

08:02 28.04.2021 Заседание Совета Федерации, council.gov.ru

10:04 28.04.2021 Скорая помощь у больницы [Дарья Драй © ИА REGNUM]

10:05 28.04.2021 Во второй день своей рабочей поездки в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин посетит новое здание станции скорой помощи в Пушкинском районе и поздравит ее сотрудников с праздником.

11:21 28.04.2021 Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» врачу больницы им. Семашко в Орле Александру Тюрину. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено медсестре больницы им. Семашко в Орле Валентине Корнеевой. Об этом говорится в тексте указа, подписанного президентом России.

12:06 28.04.2021 В больнице. Санкт-Петербург [Zdrav.spb.ru]

12:18 28.04.2021 Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Ачкасовой Валентине Николаевне, врачу ГУЗ «Тульская областная клиническая больница», говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

13:27 28.04.2021 Заседание Государственной думы, duma.gov.ru

13:56 28.04.2021 Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова врача липецкой городской больницы скорой помощи № 1 Антонину Клюкину. Медали Луки Крымского удостоилась старшая медсестра этой же больницы Надежда Шинина.

14:37 28.04.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил станцию скорой помощи №4 в городе Пушкине Пушкинского района Санкт-Петербурга. Читайте также: Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

14:50 28.04.2021 Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга [Дарья Драй © ИА REGNUM]

15:23 28.04.2021 В Госдуме подготовили обращение к замглавы правительства РФ Татьяне Голиковой уравнять надбавки для сотрудников скорой помощи из всех регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля. Читайте подробнее: В Госдуме просят Голикову вернуть единые надбавки сотрудникам скорой помощи

15:25 28.04.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником. «Врачи, фельдшеры, медсестры, водители — большое вам спасибо! Работа на скорой — это нелегкий труд, требующий профессионализма и самопожертвования. Спасибо вам за мужество, за ваш выбор профессии, за спасенные жизни», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

15:37 28.04.2021 Станция скорой медицинской помощи в Пушкине, которую 28 апреля посетил Владимир Путин, образована в 1955 году, а в 2019 году введено в эксплуатацию новое здание ССМП. На сегодня мощность учреждения составляет 19 бригад скорой медицинской помощи.

15:38 28.04.2021 Владимир Путин на станции скорой помощи в Пушкине. Фото: kremlin.ru

15:39 28.04.2021 На базе станции скорой помощи в Пушкине организована подготовка студентов-медиков: будущие специалисты отрабатывают практические навыки на манекенах-тренажёрах, посещают лекции по тактике и методикам лечения при различных неотложных состояниях, тренинги и учения с симуляцией возникновения внештатных и чрезвычайных ситуаций; введена система наставничества.

15:40 28.04.2021 Во время посещения станции скорой медицинской помощи № 4 в Пушкине. Владимир Путин с заведующим оперативным отделом — врачом скорой помощи Виктором Руцким и медицинским братом — анестезистом Михаилом Антоновым. Фото: kremlin.ru

15:42 28.04.2021 Владимир Путин ознакомился с оснащением ССМП №4 в Пушкине, осмотрел диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты, учебный класс, конференц-зал.

15:44 28.04.2021 Владимир Путин с заведующим оперативным отделом — врачом скорой помощи Виктором Руцким. Фото: kremlin.ru

15:45 28.04.2021 На станции скорой медицинской помощи (ССМП) №4 в Пушкине ежегодно проводится плановое обновление парка автомобилей.

15:46 28.04.2021 Владимир Путин на станции скорой помощи в Пушкине. Фото: kremlin.ru

16:57 28.04.2021 Как передает ТАСС, заведующий оперативным отделом станции скорой медицинской помощи в Пушкине Виктор Руцкий рассказал президенту, что сегодня врач, чтобы работать на скорой помощи, должен закончить ординатуру. Однако в поликлинике он может работать сразу после института. «Дефицит кадров. Нельзя ли попробовать так сделать, чтобы врач, не проходя ординатуру, сразу на скорой мог работать? Потому что здесь практики можно нахвататься столько», — обратился он к Владимиру Путину.

16:59 28.04.2021 Отвечая на вопрос врача скорой помощи в Пушкине, президент Владимир Путин пообещал переговорить с Минздравом для ускорения подготовки кадров для скорой помощи и ликвидации дефицита специалистов. «Аккредитация с помощью медицинского сообщества и наставничество — эти два элемента надо соединить между собой. Я с Минздравом проговорю обязательно», — сказал Путин, которого цитирует ТАСС.

17:06 28.04.2021 [[[video-1]]] В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Владимир Путин посетил станцию скорой медицинской помощи (ССМП) №4 в Пушкине. Видео: пресс-служба Кремля

20:16 28.04.2021 Подаренный Эрмитажу президентом России Владимиром Путиным комплект церковной утвари, являющийся частью набора для совершения таинства евхаристии, принадлежавший великой княгине Марии Александровне, является уникальным и прекрасным образцом нового византийского стиля. Подробности в материале: Подаренные Путиным Эрмитажу сокровища выставят в церкви Зимнего дворца