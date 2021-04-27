Уфа, , 08:05 — REGNUM Уровень воды в реках снижается, ситуация с паводком стабилизируется в Башкирии. Об этом 27 апреля сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Эдуард Идрисов на брифинге в республиканском правительстве.

По его словам, на текущий момент в связи с паводком на контроле у спасателей находятся 19 ситуаций в пяти муниципальных образованиях. Остаются подтопленными 1013 придомовых и приусадебных участков, в том числе 970 участков, которые расположены на территории СНТ. За сутки вода ушла с 230 участков, 43 придомовых территорий, 59 садовых товариществ и 10 участков автотрасс.

Идрисов отметил, что в пунктах временного размещения находятся два человека.

«Ситуация с паводком стабилизируется, уровень воды в реках идет на снижение», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по согласно данным на 26 апреля в Башкирии оставались подтопленными свыше 1,2 тысячи придомовых территорий.