Екатеринбург, , 08:02 — REGNUM В Екатеринбурге 44-летний гражданин отдан под суд за дебош на борту самолёта. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Ему вменили хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, 6 февраля этот гражданин летел из Москвы. Когда лайнер набрал высоту, то пассажир демонстрировал пренебрежительное отношение к бортпроводникам и другим пассажирам, а одного из них ударил. когда самолёт приземлился в аэропорту «Кольцово», то авиадебошир ударил сотрудника полиции.

Теперь ему грозит штраф до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативной меры наказания возможно заключение на срок до пяти лет.