Чебоксары, , 08:01 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса возрос спрос на дистанционные сервисы оплаты — количество операций за год выросло на 19%, а сумма платежей — почти на 17%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке Чувашской Республики.

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По данным банка, в 2020 году совершено свыше 238 млн операций с использованием платёжных карт, общая сумма достигла 274 млрд рублей.

В прошлом году по сравнению с 2019 годом доля платежей по оплате товаров и услуг в общем количестве операций увеличилась с 89% до 92%, количество транзакций выросло на 19%, а общая сумма платежей — почти на 17%. В банке констатируют, что этому способствовал растущий спрос на дистанционные сервисы онлайн-оплаты.

Кроме того, в Чувашии на 19% увеличилось количество электронных терминалов оплаты в торгово-сервисных организациях и достигло 29 тыс. единиц.

Всего на начало 2021 года в Чувашии насчитывалось свыше 2 млн банковских карт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов, в результате российские банки передали для взыскания коллекторским агентствам 582 млрд рублей проблемных долгов физических лиц.

Подробнее: Рекордные 585 млрд рублей долгов передали банки коллекторам в пандемию

Напомним, на 1 марта 2021 года в России сумма просроченной задолженности населения по займам выросла на 22% и достигла 976,1 млрд рублей.