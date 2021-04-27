Пенза, , 08:03 — REGNUM В Пензенской области вторые сутки регистрируется по шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала наблюдения по состоянию на 27 апреля, скончались 628 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

В числе погибших за сутки две женщины и четверо мужчин в возрасте от 57 до 85 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранспорта России обратилось к администрациям аэропортов с предложением проработать вопрос о создании специальных коридоров для вакцинированных от COVID-19.

Читайте также: В аэропортах России хотят создать коридоры для вакцинированных