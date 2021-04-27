Белград, , 08:04 — REGNUM Сербия должна ускорить кампанию вакцинации, тем самым обеспечив эпидемиологическую безопасность страны в конце июня, заявила на пресс-конференции 26 апреля премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

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В свою очередь в кризисном штабе Сербии отметили, что через полтора-два месяца можно достичь показателя в менее 100 заражений коронавирусом на ежедневной основе. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

В Сербии 26 апреля зафиксировано 30 смертельных случаев и еще 1987 новых заражений из 11 657 тестированных. Таким образом, в Сербии второй день подряд выявляется меньше 2000 заражений, по сравнению с 1695 25 апреля при меньшем числе проведённых ПЦР тестов в выходные дни — 8956.

Незначительно снизилось число госпитализированных — 5318 по сравнению с 5601 за 25 апреля. 183 пациента в Сербии подключено к аппаратам искусственного дыхания, что на 15 меньше, чем 25 апреля.