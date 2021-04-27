Джакарта, , 08:00 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что его родственник Реза Три Сигар был одним из 53 членов экипажа затонувшей подводной лодки Nanggala-402, сообщает CNN Indonesia.

Реза Три Сигар — сын двоюродного брата Прабово Субианто, подполковника Годфрида Сигара.

«Один из лучших сыновей нации, Реза Три Сигар, мой брат, умер на подлодке Nanggala 402», — написал Прабово Субианто в своем аккаунте в Instagram.

Прабово Субианто также признался, что посетил родителей погибшего Реза Три Сигара в Сурабае.

Подводную лодку Nanggala-402 обнаружили на глубине более 800 метров. Погибшими признан весь экипаж подводной лодки.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт из австралийского института подводных лодок Фрэнк Оуэн сравнил затонувшую в Индонезии подводную лодку Nanggala-402 с российской атомной подводной лодкой (АПЛ) «Курск».

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