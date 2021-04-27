Берлин, , 07:56 — REGNUM Правительство Германии повысило прогноз роста ВВП в 2021 году с 3% до 3,5%, сообщило 26 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

По его информации, пересмотр в сторону повышения оправдан ожиданиями от четвёртого квартала текущего года, когда в Германии рассчитывают на самое большое восстановление экономики после снятия «коронавирусных ограничений». Кроме того, увеличенного роста ВВП — на уровне 3,6% — в правительстве ФРГ ожидают в 2022 году.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что бундестаг после длительных дебатов утвердил дополнительный бюджет на 2021 год, предполагающий рост кредитной задолженности правительства ФРГ на €60,4 млрд. Таким образом, по итогам года показатель может достичь рекордных €240,2 млрд.

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