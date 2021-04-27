Москва, , 07:55 — REGNUM Разработчики российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» назвали политическим решение о запрете на ввоз препарата в Бразилию. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Twitter вакцины.

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«Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», — сообщили создатели препарата.

Они также напомнили, что Соединенные Штаты еще в 2020 году пытались воспрепятствовать закупке Бразилией российской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии единогласным решением не разрешило ввоз и применение в стране российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Сообщалось, что эксперты назвали спорным наличие в вакцине способного размножаться аденовируса.

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