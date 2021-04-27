Токио, , 07:55 — REGNUM В мае 2021 года игроки Mario Kart Tour получат возможность принять участие в турнире с участием Боузера из игр Mario и Донки Конга. Об этом 26 апреля сообщила Twitter-страница аркадного симулятора гонок.

С 4 мая 2021 года геймеры смогут выбрать команду Team Bowser или Team Donkey Kong, впоследствии они будут соревноваться в получении игровых жетонов. До 2 мая они, делая ретвиты с видео своей команды, смогут получить до 10 тыс. монет.

https://twitter.com/mariokarttourEN/status/1386576024624766976

Ранее ИА REGNUM сообщило, что с момента релиза Mario Kart Tour игру скачали уже более 200 млн раз. Аналитики также отметили, что доход от проекта составил больше $200 млн.

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