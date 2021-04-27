Токио, , 07:55 — REGNUM Правительство Японии вновь заявило о своих претензиях на южные Курильские острова в опубликованном 27 апреля японским внешнеполитическим ведомством ежегодном докладе «Синяя книга».

«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет Японии. Правительство Японии обеспечивает тесный диалог между лидерами и главами МИД двух стран и продолжит активные переговоры с Россией на основе нашей базовой позиции — решение проблемы принадлежности четырёх северных островов и последующее заключение мирного договора», — говорится в докладе.

Ранее в связи с притязаниями Токио на спорные острова Токто в Японском море, подтверждёнными в том же правительственном докладе, официальный протест заявила Южная Корея.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению итальянских экспертов, гипотетическое отторжение Курил в пользу Японии было бы чревато огромными проблемами для России. А именно курильская тема стала для Токио основной и почти что единственной темой, когда речь заходит об отношениях с Россией.

Читайте также: Южная Корея вновь опротестовала притязания Японии на острова Токто

Читайте ранее в этом сюжете: Зачем дразнить японцев «диалогом», если Токио говорит только о Курилах?