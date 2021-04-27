Хабаровск, , 07:52 — REGNUM В Хабаровском крае в детских садах в дни майских каникул буду работать дежурные группы, сообщили 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Посещать дежурные группы смогут дети, родителям которых необходимо работать на майских праздниках.

Ученики школ, техникумов и колледжей, учреждений дополнительного образования будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Для 9 и 11 классов 3 и 8 мая в школах пройдут консультации по сдаче ГИА и ЕГЭ. Производственная практика у студентов будет организована по отдельным графикам.

Дополнительный день сдачи итогового сочинения для выпускников 11 классов с 5 мая перенесён. Пока дата не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье МФЦ с 1 по 10 мая работать не будут.