Загреб, , 07:52 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович и отставные офицеры и военачальники «Хорватского совета обороны» (далее — ХСО) 26 апреля обсудили роль ХСО в защите хорватов в Боснии и Герцеговине, а также вклад членов ХСО в оборону Хорватии во время так называемой Войны за независимость этой страны (1991−1995 гг.). Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

На встрече с Милановичем в его офисе присутствовал также осужденный Гаагским трибуналом военный преступник, отставной генерал Тихомир Блашич.

Отставные офицеры ХСО поблагодарили Милановича за награды их военным отрядам и подразделениям специальной полиции, которыми Миланович наградил их в 2020 году по случаю 25 годовщины операции «Буря». Кроме того, они высоко оценили поддержку президента Милановича конститутивности хорватов в Боснии и Герцеговине.

Миланович поблагодарил отставных офицеров ХСО за вклад в защиту Хорватии и повторил, что Хорватия будет защищать права хорватов в Боснии и Герцеговине как равного и конституционного народа.

Операция «Буря» — совместная военная операция армииХорватии и 5-го корпуса армииБоснии и Герцеговины, проведённая в августе 1995 годапротив Сербской Краины. Результатами этой операции стала победа Хорватии и ликвидация республик Сербской Краины иЗападной Боснии. В результате операции существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тыс. сербов, ещё от ста до нескольких тысяч гражданских сербов были убиты.