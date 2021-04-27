Пермь, , 07:47 — REGNUM В Перми завершилось расследование уголовного дела об крупном мошенничестве, в результате которого дольщикам нанесен ущерб более чем на 87 млн рублей. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает краевая прокуратура.

На скамье подсудимых окажется местная жительница, являющаяся единственным учредителем и бывшим директором крупной компании-застройщика. Пермячке инкриминируют мошенничество.

По данным следствия, в 2014—2016 годы обманным путем женщина похитила свыше 87 млн рублей. Она привлекала денежные средства якобы для участия в долевом строительстве недвижимости, но фактически не имела намерений выполнить обязательства по передаче квартир и нежилых помещений дольщикам.

Полученными деньгами экс-глава строительной организации распорядилась по своему усмотрению. Как отметили в прокуратуре, неправомерные действия злоумышленницы привели к банкротству возглавляемой компании.