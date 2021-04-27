Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Два судна Береговой охраны США попали в окружение иранских военных кораблей в Персидском заливе 2 апреля. Об этом 26 апреля пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских ВМС.

По их сведениям, принадлежащие Ирану три быстроходных боевых катера и один корабль снабжения Harth 55 сопровождали судна США Monomoy и Wrangell в течение нескольких часов.

За это время Harth 55 якобы несколько раз пересек курс движения американских кораблей, приближаясь к ним почти вплотную, для того чтобы заставить поменять их курс. Экипажи Monomoy и Wrangell утверждают, что пытались выходить на связь с иранскими военными, но не получали ясного ответа. В ВМС США назвали действия Ирана «небезопасными и непрофессиональными».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля авианосцы ВМС США и Франции «Дуайт Эйзенхауэр» и «Шарль де Голль» вошли в Аравийском море с целью несения боевого дежурства. В Пентагоне заверили, что операция не является сигналом Ирану.

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