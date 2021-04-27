Ульяновск, , 07:39 — REGNUM В Ульяновской области сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация по распространению коронавируса — регион по данному показателю занимает 18-е место. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Власти отмечают, что за прошедшую неделю (с 19 по 26 апреля) заболевших не было зарегистрировано только в трёх районах области — Старокулаткинском, Новоспасском и Павловском. В остальных муниципалитетах выявляются новые случаи заражения коронавирусом, больше всего — в Вешкаймском, Николаевском, Кузоватовском и Чердаклинском районах.

В Ульяновске за неделю больше всего новых носителей коронавируса выявили в Заволжском и Засвияжском районах.

В министерстве здравоохранения сообщают, что на 25 апреля Ульяновская область занимает 18-е место среди регионов по уровню заболеваемости. И власти констатируют, что в регионе сохраняется «напряжённая эпидемиологическая ситуация».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе официально выявлено 53 072 случая заражения новой коронавирусной инфекцией (по данным на 26 апреля), вылечились 50 297 человек (или 95%), умерли 1145 пациентов с коронавирусом.

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