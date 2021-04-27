Пермь, , 07:38 — REGNUM В Перми молодежная организация ЛДПР предлагает к 2023 году (300-летию города) переименовать два района Перми — Ленинский и Дзержинский, сообщает издание Business Class.

В качестве новых названий районов предложены Дягилевский и Строгановский. Молодые политики считают, что имена таких исторических фигур, как Ленин и Дзержинский, должны исчезнуть с карты. «Кроме того, никто из этих деятелей не имел прямого отношения к городу», — подчеркнули либерал-демократы.

В мэрии отметили, что документов с инициативой переименования районов не поступало. Напомним, что в начале 2021 года директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева выступила в аналогичной идеей — изменить советские названия районов.

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