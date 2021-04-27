Октябрьский район, Югра, , 07:37 — REGNUM В Югре новая дорога Коммунистический — Уньюган вновь покрылась трещинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественник Антон Пантин.

«Новый аварийный участок находится на 75 километре, всего в двух километрах от первого, около заповедника «Малая Сосьва». Более того, этот участок оказывается уже ремонтировался! Строительство дороги Коммунистический — Уньюган обошлось почти в пять миллиардов бюджетный рублей» Это порядка 107 миллионов за один километр», — сообщает Антон.

Он напомнил, что автодорогу Коммунистический — Унъюган, связывающую Октябрьский и Советский районы Югры, протяженностью 45,2 км, ввели в эксплуатацию в 2019 году.

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО официально заявили, что с наступлением сезона дорожных работ при хороших погодных условиях ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», которое является подрядчиком строительства дороги, устранит все дефекты дорожного полотна за свой счёт в рамках гарантийных обязательств не позднее 15 июня 2021 года.

Напомним, ранее продольные трещины на дороге Коммунистический — Уньюган зафиксировали представители регионального отделения Общероссийского народного фронта.

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