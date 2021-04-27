Женева, Швейцария, , 07:32 — REGNUM Более 2,6 тысячи сотрудников Всемирной Организации Здравоохранения направились в Индию, чтобы помочь стране в борьбе против распространения коронавирусной инфекции, сообщило 26 апреля агентство Associated Press со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

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По его словам, организация поможет врачам Индии консультациями и практическими действиями при вакцинации населения.

«ВОЗ делает все, что может, предоставляет оборудование и материалы, включая тысячи кислородных концентраторов, передвижные полевые госпитали из сборных конструкций и лабораторные принадлежности», — сказал Гебрейесус.

Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 он оценил как «более чем душераздирающую».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за истекшие сутки в Индии выявили свыше 352 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что пятый день подряд становится не только самым большим числом за время пандемии в самой Индии, но и «рекордом» среди всех стран мира.

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