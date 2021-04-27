Пермь, , 07:29 — REGNUM Пермский край закупил 87 холодильников для проведения вакцинации от COVID-19. Оборудованием снабдят мобильные прививочные бригады, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Переносные холодильники приобретены за счет благотворителей. Напомним, в регионе давно сформированы мобильные прививочные бригады. Ранее они использовали термоконтейнеры, но это оборудование позволяет доставлять вакцину на небольшие расстояния. Новые компактные холодильники выдерживают температуру до — 20 градусов по Цельсию и способны обеспечить все необходимые условия хранения и транспортировки вакцины.

Как отметили в минздраве, в скором времени прививочные бригады начнут работать в глубинке и делать прививки малочисленным группам — в общественных местах, а людям с инвалидностью — на дому.

На сегодняшний день в Пермском крае вакцинацию прошли 161 135 жителей, из них 91 537 полностью завершили курс иммунизации.