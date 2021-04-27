Морейра-де-Конегуш, Португалия, , 07:29 — REGNUM «Порту» сыграл вничью с «Морейренсе» в матче 29-го тура чемпионата Португалии (Примейры). Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 37-й минуте защитник «Морейренсе» Науэль Феррареси открыл счёт. «Порту» смог отыграться на 86-й минуте, когда нападающий Мехди Тареми реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Порту» занимает второе место в чемпионате Португалии, в активе команды 67 очков. «Морейренсе» идёт на восьмом месте с 36 очками.

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