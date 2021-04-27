Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту возвратится на Землю — приводнится у побережья штата Флорида — 1 мая, что на несколько дней позже ранее запланированного срока. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Приводнение корабля с астронавтами вблизи Флориды предполагалось 28 апреля, но неблагоприятный прогноз погоды (скорость ветра, превышающая допустимую) вынудил перенести дату возвращения.

«Миссия SpaceX Сrew-1 с астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэнноном Уокером и сотрудником Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути теперь готовится вернуться на Землю в субботу, 1 мая, в 11:36 по времени восточного побережья в районе Мексиканского залива у берегов Флориды», — говорится в сообщении NASA.

По новому графику, отделение корабля Crew Dragon от Международной космической станции (МКС) должно произойти 1 мая в 00:55 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту 24 апреля пристыковался к Международной космической станции.

Читайте также: Ложная тревога: космический мусор не угрожает экипажу Crew Dragon

Читайте ранее в этом сюжете: Пилотируемый корабль Crew Dragon прибыл к МКС