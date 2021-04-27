Южно-Сахалинск, , 07:28 — REGNUM Пожар произошел в частном жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что утром 27 апреля загорелся жилой дом № 35 по улице Северной в садоводческом некоммерческом товариществе «Общепитовец». Спасатели прибыли на место происшествия спустя шесть минут после поступления сигнала. К этому времени пожар находился внутри здания, а дымом была охвачена площадь 225 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля крупный пожар произошел в СНТ «Нефтяник» в Волжском районе Самарской области. В результате пожара сгорели девять дачных домов и хозяйственных построек. Сведений о пострадавших не поступало.