Ульяновск, , 07:26 — REGNUM В Ульяновской области усилят контроль за ходом вакцинации от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаб по комплексному развитию региона.

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26 апреля в регион поступило 1,2 тыс. доз вакцины от COVID-19 — всего с начала пандемии в Ульяновскую область передано 106 852 компонента вакцины.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Анна Минаева проинформировала, что в настоящее время в регионе прививки сделали 92 662 человека, из них полностью завершили вакцинацию (то есть двумя компонентами) 55 864 жителя.

Региональные власти отмечают, что в Ульяновске иммунизация проводится не только в больницах, но также в торговых центрах, на главпочтампе и в МФЦ. Кроме того, планируется открыть новые пункты вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских объявил об отставке вице-премьера Екатерины Убы и сделал устные замечания четырём чиновникам минздрава в связи с тем, что сложилась «критическая ситуация» с тестированием на коронавирус. Выяснилось, что тестов хватит только на две недели, а в бюджете области средства на закупку реагентов не предусмотрены.