Лиссабон, , 07:26 — REGNUM «Бенфика» одержала победу над «Санта-Кларой» в матче 29-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 25-й минуте нападающий «Санта-Клары» Карлос Карвальо забил гол в свои ворота. «Санта-Клара» смогла отыграться благодаря мячу полузащитника Андерсона Карвальо на 62-й минуте.

На 73-й минуте хавбек «Бенфики» Шикинью принёс лиссабонскому клубу победу.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии, в активе команды 63 очка. «Санта-Клара» идёт на седьмом месте с 36 очками.

Читайте также: «Спортинг» в меньшинстве победил «Брагу» в матче чемпионата Португалии