Москва, , 07:25 — REGNUM В современном мире происходит приравнивание свободы для к свободе от, что чревато построением натурального ада на земле, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вы говорите о свободе от и свободе для? О какой свободе вы говорите? Есть свобода от — правил, предписаний, от всего, да? А есть свобода для каких-то высоких целей, идеалов. Свобода для обожения, или свобода от религиозных норм?», — заявил Кургинян.

По его словам, если задушить всю свободу, то безусловно, мир превратится в очень чудовищное общество. Но если приравнять свободу для и свободу от, будет построен натуральный ад.

«Это буквально место мерзости и бесчинства. Потому что тога — это свобода от ответственности, от морали, от религиозных норм, от всего чего угодно. Тогда что остается от этой свободы? Это такое расчеловечивание, что дальше некуда. А сейчас-то происходит именно приравнивание одной свободы к другой», — продолжил политолог.

В связи с этим, столь опошленная проблема свободы и демократии, о которой говорят все кругом и не говорят по существу, намного сложнее, чем может показаться. Кроме того, это совершенно разные по своему существу вопросы.