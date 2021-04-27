Москва, 27 апреля 2021, 07:25 — REGNUM В современном мире происходит приравнивание свободы для к свободе от, что чревато построением натурального ада на земле, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, если задушить всю свободу, то безусловно, мир превратится в очень чудовищное общество. Но если приравнять свободу для и свободу от, будет построен натуральный ад.
В связи с этим, столь опошленная проблема свободы и демократии, о которой говорят все кругом и не говорят по существу, намного сложнее, чем может показаться. Кроме того, это совершенно разные по своему существу вопросы.