Арсеньев, Приморский край, , 07:46 — REGNUM Поиски тел мужчины и женщины, которые находились в автомобиле упавшем 18 апреля с моста в реку Арсеньевка в Приморье, завершились безрезультатно.

Читайте также: В Приморье ищут в реке пассажиров из упавшего с моста внедорожника

Спасатели обследовали более 150 км береговой черты, но обнаружить пропавших не удалось.

Поисковая операция осложнялась мутной водой и быстрым течением в реке. 26 апреля спасатели свернули поиски, но полиция продолжает оперативно-следственные действия, пишет VL.RU.

Как сообщало ИА REGNUM, внедорожник упал ночью с моста, который рухнул. В салоне было шесть человек: пять девушек и водитель. Три пассажирки смогли выбраться через разбитое заднее стекло, а мужчина и две девушки ушли под воду вместе с Lexus 570.

Через день спасатели вытащили автомобиль, в нём было тело только одной из девушек. Пропавших продолжали искать восемь дней.