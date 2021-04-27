Эйбар, Испания, , 07:21 — REGNUM «Реал Сосьедад» одержал победу над «Эйбаром» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак на 26-й минуте.

На сегодняшний день «Реал Сосьедад» занимает пятое место в чемпионате Испании, в активе команды 53 очка. «Эйбар» идёт на 20-м месте с 23 очками.

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