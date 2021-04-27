Благовещенск, 27 апреля, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Шестой арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение арбитража Амурской области по делу о строительстве космодрома «Восточный». Приостановка строительной деятельности подрядчика — ООО «ПСО «Казань» была отменена, но на смену этой санкции пришёл штраф в размере 100 тыс. рублей, передаёт ИА REGNUM.

Kremlin.ru Космодром «Восточный»

Первая инстанция, удовлетворив требование 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ, привлекла ПСО «Казань» к административной ответственности. Деятельность по строительству стартового комплекса «Ангара» была приостановлена на 90 суток.

В апелляции подрядчику удалось добиться отмены этой санкции. Вместо этого суд привлёк компанию депутата Госсовета Татарии прошлых созывов Равиля Зиганшина к административной ответственности, назначив штраф в размере 100 тыс. рублей. На его уплату даётся 60 дней.

Напомним, в начале апреля 2021 года сообщалось об обысках в офисе исполнителя контракта стоимостью 40 млрд рублей.

Космодром для «Ангары»: к подрядчику пришли бойцы СОБРа?

В апреле 2021 года стало известно, что Роскосмос планирует выполнить пуски ракет-носителей с космодрома «Восточный» в мае — июле 2021 года.

Также 25 мая 2021 года будет рассмотрен иск ФКУ «ДирекцияКосмодрома «Восточный» к ПСО о взыскании 14,6 млн рублей неустойки по госконтракту.