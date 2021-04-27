Кемерово, , 07:19 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 27 апреля, за прошедшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 68 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«Кемерово — 17, Междуреченск — семь, Новокузнецк — шесть, Юрга — пять, Осинники — четыре, Прокопьевск — четыре, Кемеровский МО — четыре, Анжеро-Судженск — три, Белово — три, Киселевск — три, Калтан — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Таштагольский МР — два, Юргинский МО — два, Березовский — один, Мыски — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Мариинский МР — один, Промышленновский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 57 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 34 967 случаев заражения коронавирусом, 33 781 человек выздоровели, 662 пациента скончались, медицинскую помощь получают 524 кузбассовца с диагнозом COVID-19.