Белград, , 07:59 — REGNUM Как подтвердили 26 апреля в новой корпорации «Стелантис», которая возникла в результате слияния «Пежо», «Ситроена», «Опеля» и «Фиата», сербская фабрика в Крагуевце продолжит производство автомобилей «Фиат». Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

В «Селантис» заявили, что в этой корпорации каждый будет иметь свободу развивать, планировать и производить то, что он хочет.

Это означает, что на заводах «Фиата» будут производиться автомобили этой марки, и каждая компания сможет сохранить свой рынок. При этом «Пежо» не будет экспортировать автомобили в США через «Стелантис» — компании будут работать для рынков Китая, Южной Америки и Ближнего Востока.