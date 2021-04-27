Москва, 27 апреля 2021, 07:17 — REGNUM Русским подвластна категория «воли», а потому они куда более свободны внутренне, чем западные люди, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, что русский — очень независимый внутренне человек, который мог, когда его совсем «достанут» взять топор, соль и пойти в тайгу ото всех строить жизнь так, как он хочет сам.
В этом плане расхожая фраза одного известного политика, что «свобода лучше несвободы», конечно, справедлива, но только в том, случае, если игнорировать наличие категории воли, отметил политолог.