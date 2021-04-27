Москва, , 07:17 — REGNUM Русским подвластна категория «воли», а потому они куда более свободны внутренне, чем западные люди, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вся специфика России заключается в том, что у нее есть такая категория, как воля. А вот сказать, что лучше, свобода, или воля — уже трудно… Эта русская мечта о поле говорит не о том, что «русский народ лишен гена свободы», а о том, что русский народ — самый свободный. И прежде всего потому, что эта воля и территория, они как-то очень сильно соединялись», — заявил Кургинян.

По его словам, что русский — очень независимый внутренне человек, который мог, когда его совсем «достанут» взять топор, соль и пойти в тайгу ото всех строить жизнь так, как он хочет сам.

В этом плане расхожая фраза одного известного политика, что «свобода лучше несвободы», конечно, справедлива, но только в том, случае, если игнорировать наличие категории воли, отметил политолог.