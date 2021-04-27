Лестер, Великобритания, , 07:17 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

Во втором тайме «Лестер» смог отыграться и вырвать победу — отличились защитник Тимоти Кастань (50-я минута) и форвард Келечи Ихеаначо (80-я).

На сегодняшний день «Лестер» занимает третье место в АПЛ, в активе команды 62 очка. «Кристал Пэлас» идёт на 13-м месте с 38 очками.

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