Ульяновск, , 07:14 — REGNUM В День весны и труда в Ульяновской области заработают парки и фонтаны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

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1 мая в регионе открывается парковый сезон, в рамках праздника в Ульяновской области организуют более 200 программ. Кроме того, на Первомай заработают городские фонтаны.

Исполняющая обязанности министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова проинформировала, что в этом сезоне также состоится открытие новых фотозон и интерактивных площадок. Кроме того, по 1 млн рублей на закупку аттракционов получат три парка, которые признаны лучшими в регионе — в Барышском (парк «Энтузиастов»), Сурском (парк культуры и отдыха) и Майнском (парк районного дома культуры) районах.

Организаторы отмечают, что с учётом пандемии коронавируса праздничные мероприятия пройдут в «ограниченном формате». Со снятием ограничений планируется возобновление массовых мероприятий, но основной акцент будет сделан на спортивные, развивающие и научно-познавательные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается подготовка к параду Победы, который состоится в очном формате 9 мая. В настоящее время идут репетиции, которые продлятся вплоть до 7 мая. Акция «Бессмертный полк» в регионе состоится дистанционно: заявки принимаются на федеральном ресурсе.