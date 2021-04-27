Белград, , 07:17 — REGNUM Важно определить требования албанцев, в то время как Сербия не выдвигает никаких условий и только лишь призывает выполнить все, что подписано и согласовано, заявил на пресс-конференции 26 апреля президент Сербии Александр Вучич, подводя итоги двухдневного визита в Брюссель. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич подчеркнул, что он провёл много важных встреч с европейскими чиновниками, ключевыми темами которых являлись европейская интеграция Сербии, верховенство права, а также гармонизация внешней политики страны с политикой ЕС.

«Прежде всего, европейская интеграция Сербии и все, что с ней связано. Это в первую очередь диалог Белграда и Приштины, который должен продолжиться 11 мая», — отметил Вучич.

«Мы приходим с добрыми намерениями, и я верю, что нас встретят с открытой дверью, и мы сможем поговорить о важной теме, прежде всего о сохранении мира и стабильности, а затем о компромиссных решениях для установления долгосрочного мира на Балканах», — отметил Вучич.