Лос-Анджелес, США, , 07:08 — REGNUM Марк Руффало отметил двухлетнюю годовщину премьеры кинокомикса «Мстители: Финал». Публикацию он разместил 26 апреля на своей Twitter-странице.

В посте актёр выложил фотографию с премьерного показа картины, на которой он запечатлён с Кевином Файги, Крисом Хемсвортом, Крисом Эвансом, Робертом Дауни-младшим, Джереми Реннером и Скарлетт Йоханссон.

Руффало также поздравил Элизабет Олсен, Пола Беттани, Энтони Маки, Себастиана Стэна, Тома Хидлстона и Джереми Реннера со стартом производства сериалов Marvel, в которых они исполнили или исполнят главные роли.

https://www.instagram.com/p/COIwO6XAqvV/

Напомним, премьера фильма Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» состоялась 26 апреля 2019 года. Он стал 22 по счёту картиной киновселенной Marvel и предпоследним в её третьей фазе.

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