Абуджа, , 07:05 — REGNUM Неизвестные боевики убили еще двух студентов, похищенных из университета Гринфилд в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба местного управления МВД.

«Спецслужбы доложили властям штата Кадуна, что нашли еще тела двух погибших студентов, похищенных из университета Гринфилд», — говорится в заявлении.

Таким образом, общее число убитых студентов выросло до пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля вооруженные бандиты напали на университет Гринфилд в штате Кадуна в Нигерии и похитили 23 студентов. Банда потребовала выкуп в размере 800 млн найр (около $2,1 млн).

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