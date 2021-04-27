Красноярск, 27 апреля, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае зацвело редкое краснокнижное растение — кандык сибирский. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в пресс-службе нацпарка.

Элинор Пэйт , пресс-служба НП «Шушенский бор» Кандык сибирский

Массовое цветение кандыка сибирского (лат. Erythronium sibiricum) зафиксировано в Горном лесничестве парка. Это травянистое растение семейства Лилейных. Зацветает оно лишь на шестом году жизни. Цветки отличаются особой красотой — они окрашены в яркие розово-сиреневые оттенки и имеют тонкую белую окантовку.

Кандык в парке цветёт с конца апреля по первую половину мая. Это растение занесено в Красную книгу России и регионов — Алтайского и Красноярского краёв, Новосибирской и Томской областей, Хакасии.

Анализируя данные за 15 лет, специалисты сделали вывод, что состояние популяций кандыка сибирского на территории Горного лесничества стабильно, семенная продуктивность хорошая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таштыпском районе Хакасии создан природный парк «Маранкульский».

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