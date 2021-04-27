Лос-Анджелес, США, , 07:02 — REGNUM Церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году смотрели по ТВ чуть более 9,8 млн человек, что является минимальным показателем за всю историю составления рейтингов, сообщило 26 апреля издание Variety.

Трансляция мероприятия традиционно проходит на телеканале ABC. По данным компаний Nielsen Live и Same Day, которые составляют телевизионные рейтинги, в прошлом году «Оскар» смотрели 23,6 млн человек. Таким образом, по сравнению с прошлым годом показатель упал более чем вдвое.

В свою очередь телеканал Deadline сообщил, что трансляция вручения кинопремии велась на стриминговых платформах, которые забрали часть телевизионной аудитории себе. Кроме того, в этом году среди номинантов в основном были фестивальные картины и отсутствовали экшен-фильмы, поэтому снижение интереса к «Оскару» объяснили естественными причинами.

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