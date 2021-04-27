Ульяновск, , 06:58 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отставку вице-премьера и устные замечания чиновникам объяснил тем, что в регионе сложилась «критическая ситуация» с тестированием на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграмме».

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Руководитель региона проинформировал, что ожидает от подчинённых «честности и добросовестной работы», заявив, что будет «расставаться с теми, кто этого не понимает». По его словам, в Ульяновской области сложилась «критическая ситуация с тестированием граждан на коронавирусную инфекцию», потому что допущен «огромный дефицит финансирования».

«Запас реагентов есть только на две недели. Факт был скрыт от меня. Учитывая уровень заболеваемости в регионе, как профильные чиновники собирались обеспечить людей этим видом помощи без перебоев — мне не совсем понятно», — написал Алексей Русских.

Врио губернатора также отметил, что его «возмутило спокойствие чиновников правительства, граничащее с равнодушием». Такое отношение он назвал недопустимым.

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Напомним, премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин заявлял, что дополнительно до конца года необходимо 180 млн рублей для закупки тестов на коронавирус.

Отметим, что в Ульяновской области с начала пандемии сдано 841 510 лабораторных исследований на коронавирус, обследование прошли 805 028 человек. Официально подтверждено 53 156 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Алексей Русских на заседании штаба по развитию региона заявил об освобождении от должности исполняющей обязанности первого вице-премьера Екатерины Убы. Ещё четыре чиновника получили устный выговор.

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