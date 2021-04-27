Москва, , 07:03 — REGNUM Превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) к настоящему времени зафиксировано в девяти регионах России. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На шестнадцатой неделе 2021 года ( с 19.04.2021 по 25.04.2021) недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) по совокупному населению превышен в девяти субъектах», — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до трёх лет зафиксировано в одном регионе России. В возрастной группе от трёх до шести лет — в трёх регионах, от семи до 14 лет — в двух регионах, от 15 лет и старше — в 19 регионах.

В сообщении Роспотребнадзора уточняется, что «на 16 неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии». Также на территории страны отмечаются единичные случаи обнаружения вирусов гриппа В.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области стали чаще болеть ОРВИ, при этом эпидемический порог не превышен.

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