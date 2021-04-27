Новосибирск, 27 апреля, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Жителям Новосибирска сегодня, 27 апреля, советуют по возможности не выходить на улицу. Портал CityAir оценил качество воздуха в городе в семь баллов из десяти возможных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чайльд Гассам. Окно золотых рыбок, фрагмент 2. 1916

«Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна», — отмечается на портале.

Отметим, что, согласно данным ресурса, 7 баллов означает «среднее количество примесей». При этом новосибирцы в социальных сетях жалуются на неприятный запах и на то, что город окутал смог от природных пожаров.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, с 27 по 30 апреля в Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность (4-го класса).

Как сообщает региональное управление МЧС РФ, за неделю на территории Новосибирской области было ликвидировано более 700 возгораний сухой растительности.