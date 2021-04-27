Лос-Анджелес, США, , 06:55 — REGNUM Поклонников Тома Холланда впечатлило видео, в котором актёр продемонстрировал навыки игры на гитаре. Об этом 27 апреля сообщил портал Comicbook.

Фанаты разместили в соцсетях многочисленные публикации, в которых выразили своё восхищение. Некоторые отметили, что актёр является примером талантливого человека, который талантлив во всём.

https://twitter.com/TomHWorld/status/1386809324928913408

https://twitter.com/lfonsoHolland/status/1386802574985076736

Напомним, Том Холланд, недавно завершивший этап основных съёмок фильма «Человек-паук: Нет пути домой», сказал, что планирует «сделать перерыв и отправиться в путешествие по миру». Актёр отметил, что у него нет подписанных контрактов впервые с тех пор, как он стал участвовать в проектах Marvel.

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